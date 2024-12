Kyrgios diz que casos de doping de Sinner e Swiatek são "repugnantes"

O tenista australiano Nick Kyrgios voltou a criticar neste sábado (28) o tratamento, que em sua opinião foi brando, dado aos casos de doping do italiano Jannik Sinner e da polonesa Iga Swiatek.

Sinner testou positivo para clostebol (um anabolizante) duas vezes em março de 2024. No entanto, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) aceitou a versão de contaminação acidental e determinou que o italiano "não cometeu nenhuma falta ou negligência".

Já a Agência Mundial Antidopagem (WADA) recorreu dessa decisão perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que ainda não emitiu o seu veredito.

Kyrgios já havia criticado a decisão da ITIA no passado e não recuou durante a coletiva de imprensa antes de retornar às quadras no torneio de Brisbane, após 18 meses afastado devido a lesões.

"A integridade do tênis atualmente, e todo mundo sabe disso, mas ninguém diz isso, é horrível", disse o australiano. "É realmente horrível e não está certo. Sei que há pessoas que não gostam que eu fale sobre as coisas, que eu seja honesto sobre as coisas", acrescentou.