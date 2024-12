Prefeitura de Porto Alegre receberá R$ 113,8 milhões para o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas após acordo com o Ministério da Saúde

Desentendimento sobre repasses surgiu em 2000, após cessão de uso do hospital.

Depois de seis anos em busca de uma conciliação sobre repasses ao Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas (HMIPV), a Prefeitura de Porto Alegre e o Ministério da Saúde chegaram a um acordo. Conforme a Advocacia-Geral da União (AGU), o governo federal pagará R$ 113,8 milhões ao município para cobrir os gastos com a contratação de servidores municipais , já que as admissões foram feitas para substituir servidores federais afastados entre 2014 e 2021.

O fim da disputa foi celebrado na noite desta sexta-feira (27) depois dos envolvidos chegarem a um consenso, por meio da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF). Ambos reconheceram a prescrição de parte dos valores e concordaram com o parcelamento do montante a ser pago .

O primeiro repasse, a ser feito pelo Ministério da Saúde, será de R$ 50 milhões e deve acontecer em 2025. O restante do valor será dividido em parcelas anuais, ao longo de cinco anos . Nos termos do acordo, o valor das parcelas não sofrerá correção monetária ou terá juros futuros.

Fim da disputa

Com isso, o impasse entre o município e a União, que chegou à CCAF em 2019, foi solucionado e a negociação somou um valor final aproximado de R$ 160 milhões. Em 2000, houve a cessão do hospital por parte da União para o município, ou seja, a gestão do hospital foi transferida ao governo municipal.