Projeto de ONG oferece caixa-berço para combater mortalidade de bebês por sufocamento e asfixia

Enquanto embalavam a pequena Helena no colo, Lucas da Silva, 21 anos e Raíssa Lopes, 19, atendentes, ouviam atentamente às orientações passadas pela equipe da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (Ahmi). Após um mês e uma semana, na última quinta-feira (14), a menina, nascida prematura de 32 semanas, finalmente pôde deixar o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) para ir para casa com a família, no bairro Lami, em Porto Alegre.