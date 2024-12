O milagre da saúde está na consistência dos hábitos saudáveis; veja dicas

O cuidado com a pele é importante, especialmente no verão.

Por ser o maior órgão do corpo humano, a pele exige atenção especial. Em alusão ao Dezembro Laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil, mas que, assim como outros problemas, pode ser evitado com cuidados simples.