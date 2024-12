Chance de chuva e abafamento: saiba como deve ser o tempo na noite de Natal na Serra

As baixas temperaturas seguiram durante o amanhecer. Quatro cidades da Serra registraram as mais baixas temperaturas do Estado. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, fez 9,2ºC, seguido de Canela com 10,3ºC, Cambará do Sul com 10,7ºC e Vacaria com 11,3ºC. Durante a tarde, os termômetros entram em elevação e começa a esquentar. A máxima em Caxias do Sul deve ser 26ºC.