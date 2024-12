Passa de 50 o número de pessoas com sintomas de intoxicação alimentar após consumo de torta fria em Pelotas

Os quadros foram registrados após consumo no Natal. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Subiu para 57 o número de pessoas com sintomas de intoxicação alimentar em Pelotas, no Sul do Estado. Os quadros foram registrados após consumo de uma torta fria de frango durante a ceia de Natal. A possibilidade de um surto está sendo investigado pela Vigilância em Saúde do município.

A torta foi fabricada e vendida pela Circulu's Lanches, que fica na área central de Pelotas. De acordo com a prefeitura, as pessoas relatam sintomas como febre, náuseas, vômito, diarreia e dor abdominal. Dos 57 casos, ao menos 22 precisaram de atendimento médico.

A partir da denúncia, agentes da Vigilância estiveram no estabelecimento na quinta-feira (26). Alimentos como maionese, palmito e azeitona foram recolhidos. Também foram coletados materiais biológicos das pessoas que ingeriram o alimento e passaram mal.

Todas as amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do RS (Lacen), em Porto Alegre. O resultado deve ficar pronto nos próximos dias e apontar o agente etiológico e o alimento causador do surto.

Em nota publicada no Instagram, a Circulu's Lanches informou que recebeu com respeito e preocupação a notícia sobre os possíveis casos de intoxicação. A empresa afirmou que está realizando testes internos e auxiliando as autoridades para elucidar os fatos.

Confira a nota da empresa na íntegra:

"Recebemos com profundo respeito e preocupação a notícia de que alguns clientes apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação alimentar após consumirem nossas tradicionais tortas frias natalinas. Mais do que uma empresa, somos parte de uma comunidade, e o respeito à dignidade humanda - fundamento da República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal - é o alicerce de nossas ações.

Ao longo de 33 anos, sempre pautamos nossa conduta pela valorização da saúde, do bem-estar e da confiança, trabalhando com rigorosos padrões de higiene, segurança dos alimentos e qualidade. Reconhecemos a gravidade da situação e nos solidarizamos com os clientes afetados e suas famílias, reafirmando nosso compromisso de buscar soluções que honrem a dignidade e a integridade de cada pessoa envolvida.

Nesta data, recebemos a visita da Vigilância Sanitária, que realizou uma inspeção detalhada em nossas instalações e colheu amostras para análise. A vistoria não identificou irregularidades nos ambientes ou mercadorias, possibilitanto a continuidade de nossas atividades. No entanto, seguimos conduzindo testes internos e colaborando com as autoridades para elucidar os fatos com transparência e responsabilidade.

Estamos atentos e disponíveis para prestar esclarecimentos às famílias impactadas. Caso haja a confirmação da correlação dos sintomas apresentados com o produto do Circulu's Lanches, prestaremos todo apoio e assistência. Reafirmamos nosso compromisso de atuar de forma ética e responsável, assegurando que cada cliente tenha sua dignidade respeitada em todas as circunstâncias.

Agradecemos a confiança da comunidade e reiteramos nossa dedicação aos valores que sempre nortearam nossa trajetória: a dignidade humana, a saúde e a segurança de quem nos escolhe.

Direção do Circulu's Lanches

Pelotas, 26 de Dezembro de 2024."