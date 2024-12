Após atraso, 13º salário de funcionários do Hospital de Pronto Socorro de Canoas é quitado 

Os funcionários e médicos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) receberam, nesta sexta-feira (27), o 13º salário. O pagamento foi feito com atraso. Os colaboradores haviam recebido apenas 25% do valor no dia 20 de dezembro.

De acordo com o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administra o HPSC, o atraso no pagamento ocorreu por falta de recursos do município de Canoas. A prefeitura, no entanto, afirma que realiza repasses conforme a produção do hospital.