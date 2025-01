Como será a divisão de tarefas entre os preparadores físicos do Grêmio e de Quinteros

De volta ao Grêmio, Rogério Dias trabalhou no clube nas conquistas da Copa do Brasil 2016 e da Copa Libertadores 2017.

O preparador físico da comissão permanente do Grêmio , Rogério Dias, irá trabalhar em parceria com Hugo Roldán, preparador indicado pelo novo técnico Gustavo Quinteros. A direção avalia a composição como natural e confirma, inclusive, que os dois profissionais já estão em contato.

— Eles já se reuniram e irão trabalhar como uma equipe. A comissão do Quinteros vem para somar e vai trabalhar em conjunto com a nossa — disse o vice de futebol Alexandre Rossato.

Caberá a Rogério Dias municiar Roldán sobre as características físicas de cada atleta e, especialmente, sobre as peculiaridades do calendário brasileiro, que tem muito mais jogos, deslocamentos e variações de temperatura e umidade do que todos os países onde a nova comissão já trabalhou, fatores que interferem no rendimento dos atletas e na intensidade dos exercícios a serem realizados no dia a dia.