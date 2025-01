Relembre as melhores campanhas do Grêmio na Copa São Paulo e quem foram os destaques

Elias foi um dos principais nomes da campanha gremista de 2020. Guilherme Rodrigues / GR Press/Grêmio

O Grêmio começa no dia 5 de janeiro a sua caminhada em mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em busca do título inédito da principal competição de base no Brasil, o Tricolor estreia na Copinha 2025 contra o Vitória da Conquista, da Bahia, em Guaratinguetá, às 15h.

Além do confronto com a equipe baiana, o time gaúcho também enfrentará na fase de grupos o Porto Vitória, do Espírito Santo, e o Atlético Guaratinguetá, equipe da casa.

As duas melhores campanhas gremistas na história foram os vice-campeonatos em 1994, quando perdeu para a Portuguesa de Denner, e em 2020, quando foi derrotado nos pênaltis no clássico Gre-Nal na final.

Na primeira decisão gremista, o Grêmio entrou em campo com Danrlei; Leonel, Luis Carlos, Grotto e Emerson; Edvaldo (Miguel), Jamir e Mabília; Luciano André, Rubens (Rui) e Alexandre.

Destes, três eram destaques daquele time. O goleiro, posteriormente, teve carreira vencedora com a camisa gremista, vencendo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão com a camisa 1 do Grêmio. Os meias Jamir e Mabília foram campeões por outros clubes — o primeiro venceu o Brasileiro pelo Botafogo e o segundo, a Copa do Brasil pelo Juventude.

Em 2020, o clube entrou em campo na final com Adriel; Heitor, Alison Calegari, Luis Fernando (Gonçalves) e Matheus Nunes; Diego Rosa, Gazão e Pedro Lucas (Natã); Rildo (Vitor), Elias e Fabrício (Wesley). Quatro dessas tiveram destaque naquela campanha. Adriel, Diego Rosa, Pedro Lucas e Elias encerraram a competição em alta e, com exceção de Diego, tiveram oportunidades no elenco profissional.

No entanto, o mais bem sucedido dos jogadores daquele vice-campeonato foi o lateral-direito Vanderson. Expulso na semifinal, ficou de fora da decisão. O defensor se firmou na equipe principal e, em 2022, foi vendido para o Monaco-FRA por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões na cotação da época).