Gol de Pitta (C) foi um banho de água fria para a torcida.

Já cansei de dizer após os jogos que o resultado havia sido melhor do que a atuação. No jogo de sábado foi ao contrário.

O empate com o Bragantino foi um banho de água fria não só por termos perdido a chance de conquistar os três pontos, mas também pelo que produzimos no jogo.

O Grêmio merecia ter vencido . Fez um primeiro tempo seguro e, no segundo, criou inúmeras oportunidades. O goleiro do Braga fez, pelo menos, dois milagres, além de uma bola na trave.

O time melhorou muito com as entradas de Monsalve e Amuzu . Aliás, o colombiano voltou a jogar bem, e essa foi uma das grandes notícias da partida.

Para a partida de terça-feira (13), pela Sul-Americana , é começar com o time que jogou o segundo tempo no sábado.

Infelizmente, pecamos e cedemos o empate segundos depois do nosso gol. A falta de foco ainda é um grande defeito do Grêmio.

Mas, finalmente, vi evolução. Vi um time que jogou futebol na segunda etapa . Voltei para casa frustrada pelo resultado, mas esperançosa por enxergar um pouco mais de evolução no time.

Nathan Pescador

O Grêmio teve um a menos em campo no primeiro tempo e já deveria ter saído no intervalo. Esse jogador pouco contribuiu desde a sua chegada ao clube.

Não consigo imaginar que, agora, a essa altura do campeonato, ela vá desencantar.

