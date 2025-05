Hamas anuncia que libertará refém israelense-americano nesta segunda

"As Brigadas (Ezedin) Al Qasam decidiram libertar o soldado sionista com cidadania americana Edan Alexander hoje, segunda-feira", anunciou o porta-voz Abu Obeida em um comunicado no Telegram.

Pressão de Donald Trump

O anúncio do grupo islamista ocorreu antes da viagem pelo Oriente Médio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que visitará Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio.

O republicano agradeceu no domingo (11), em sua rede Truth Social, àqueles que possibilitaram a "notícia monumental" e qualificou a libertação como um "gesto de boa-fé". "Esperemos que este seja o primeiro dos passos finais necessários para acabar com este conflito brutal", acrescentou.

Quem é Edan Alexander?

Edan Alexander, hoje com 21 anos, é soldado de uma unidade de elite de perto da fronteira com o território palestino, onde estava no momento do ataque que desencadeou o atual conflito entre Israel e Hamas em Gaza.