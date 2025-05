Clube francês precisará pagar bônus de R$ 6 milhões para o Grêmio

Lateral foi negociado com o clube francês em 2022. Valery Hache / AFP

O Grêmio receberá do Monaco um bônus de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões na cotação atual) ainda por conta da negociação da venda de Vanderson, feita em 2022. O motivo é a classificação do clube para a Liga dos Campeões da temporada 2025/2026, confirmada neste final de semana na penúltima rodada do campeonato francês.

O lateral-direito precisava também disputar 60% dos jogos da competição, o que aconteceu. Uma das cláusulas da venda prevê bônus sempre que o Monaco se classificar para a Liga dos Campeões, e isto é válido para todo o período do contrato.

Nas duas primeiras temporadas, a cláusula não foi ativada. No primeiro ano, o clube não conseguiu classificação. No segundo ano, conquistou a vaga, mas Vanderson não disputou o número mínimo de partidas.

PSG, Marseille e Monaco já garantiram as três primeiras colocações do campeonato francês e as vagas diretas da Liga dos Campeões.

Aos 23 anos, Vanderson tem recebido consultas de outros clubes. O Grêmio tem direito ainda a 10% do lucro de uma nova venda. Em 2022, a venda foi feita por 11 milhões de euros.