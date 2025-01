Caixa preta de avião que explodiu na Coreia do Sul será enviada aos EUA

Acidente aconteceu no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul. YONHAP / AFP

Os investigadores do acidente da Jeju Air, a pior catástrofe aérea na Coreia do Sul, que deixou 179 mortos, anunciaram nesta quarta-feira (1º) que enviarão uma das caixas pretas do avião para os Estados Unidos para que seja analisada.

— O registrador de dados de voo danificado foi considerado irrecuperável para extrair dados em nível nacional — explicou o vice-ministro da aviação civil, Joo Jong-wan.

Por isso, disse ele, "foi acordado para transportar para os Estados Unidos para análise com a Junta Nacional de Transporte" daquele país.

O acidente

O avião proveniente da Tailândia com 181 pessoas a bordo realizou um pouso de emergência no domingo, sem ter desdobrado seu trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.

A aeronave, um Boeing 737-800, deslizou pela pista até colidir com uma parede de concreto, onde explodiu em chamas.

Dois comissários de bordo foram resgatados vivos e 179 pessoas morreram.

O vice-ministro Joo anunciou anteriormente na quarta-feira que os investigadores tinham extraído os primeiros dados de uma das caixas pretas do voo 2216 da Jeju Air.

A extração inicial do gravador de voz da cabine já está completa, de acordo com Joo.

— Com base nesses dados preliminares, prevemos começar a converter em um formato de áudio — acrescentou.

A segunda caixa preta do avião também foi recuperada, mas de acordo com o vice-ministro, foi encontrada sem um dos conectores.

Autoridades inicialmente citaram um acidente com pássaros como a causa provável da tragédia, mas depois apontaram a presença de uma barreira no final da pista como motivo do ocorrido.

Um vídeo dramático do acidente mostra o momento em que o avião colide com a parede de concreto e explode em chamas.

Trem de pouso

Por sua vez, o diretor geral de política de segurança aérea, Yoo Kyeong-soo, indicou que a inspeção da frota sul coreana de aviões B737-800 se concentra no trem de pouso.

— As inspeções em andamento são focadas principalmente no trem de pouso, que não foi ativado adequadamente neste caso — disse Yoo.

Os meios de comunicação locais informaram que o trem de pouso funcionou corretamente quando os pilotos fizeram uma primeira tentativa de aterrissagem, a qual não puderam completar, mas não foi ativada na segunda tentativa.

— Isso provavelmente será examinado pela Comissão de Investigação de Acidentes através de uma ampla revisão de vários testemunhos e evidências — adiantou em coletiva de imprensa o Ministério dos Territórios, encarregado da aviação civil.

No aeroporto de Muan, familiares das vítimas se mostraram frustrados nos últimos dias pela demora na identificação e entrega dos corpos.

As autoridades explicaram que os corpos foram muito danificados pelo acidente, o que dificulta sua identificação.

Mas o presidente em exercício, Choi Sang-mok, afirmou na quarta-feira que a identificação foi concluída e que mais corpos foram entregues aos familiares para seu sepultamento.