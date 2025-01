Comissão de Quinteros conta com preparador físico e auxiliares específicos para ataque e defesa

Quinteros levou o Vélez ao título argentino em 2024. Vélez / Divulgação

Anunciado como novo comandante do Grêmio, Gustavo Quinteros não virá a Porto Alegre como uma grande comissão técnica. A tendência é de que ele traga apenas os três nomes que o acompanhavam no Vélez.

A ideia de contar com comissão técnica menor passou a ser utilizada por Quinteros no Vélez. Em seu trabalho anterior, no Colo-Colo, ele era acompanhado por cinco profissionais. Desses, apenas o preparador físico Hugo Roldán o seguiu no Vélez.

Leia Mais Gustavo Quinteros é anunciado como o novo técnico do Grêmio

Roldán é um velho companheiro que Quinteros não abre mão. Na chegada ao clube chileno ele já havia feito mudanças em sua comissão com Roldán sendo o único mantido.

Hugo Roldán é o preparador físico de confiança de Quinteros. Vélez / Divulgação

Auxiliares específicos

Um dos auxiliares de Quinteros é um velho conhecido do futebol brasileiro. Campeão da Libertadores de 2009 pelo Estudiantes, o ex-zagueiro Leandro Desábato é primo de Quinteros e virou seu auxiliar após passagens curtas como treinador do próprio Estudiantes e do Almagro. Em 2005, Leandro Desábato foi preso após um jogo entre São Paulo e Quilmes-ARG, pela Libertadores, acusado de racismo pelo atacante Grafite.

Desábato treina os movimentos defensivos do time. Vélez / Divulgação

Desábato é o auxiliar número 1 de Quinteros e será ele que ficará na casamata tricolor quando o treinador estiver, por exemplo, suspenso. Desábato foi o comandante do Vélez no Troféu dos Campeões contra o Estudiantes, no último sábado (21), quando o treinador esteve ausente por conta do casamento da filha. No dia a dia, Desábato é o responsável por corrigir os movimentos defensivos da equipe.

O outro auxiliar de Quinteros é o chileno Maximiliano Quezada, que chegou ao Vélez em junho deste ano. Analista de desempenho com passagem pelo Racing, ele é o responsável por treinar os movimentos ofensivos e também auxiliar no aperfeiçoamento das finalizações dos jogadores de meio e ataque.

Maxi Quezada é responsável por preparar as jogadas ofensivas. Vélez / Divulgação