Alvo do Grêmio, Eliasson aprendeu judô para ser um ponta mais combativo: "Sabe usar o contato físico"

Niclas Eliasson, 29 anos, está na mira do Tricolor. AEK FC / Divulgação

Sonho do Grêmio para o ataque, Niclas Eliasson, de 29 anos, destaca-se pela velocidade, pelo drible e por ser eficiente na marcação. Quando atuava no futebol inglês, o sueco naturalizado brasileiro frequentou aulas de judô por um ano para aprender a utilizar melhor o corpo nas divididas e ser um ponta mais combativo sem a bola.

A ideia foi do técnico inglês Lee Johnson, que o comandou no Bristol City, onde o atleta atuou entre 2017 e 2020.

— Quando ele chegou ao clube, era um jovem com talento, mas um pouco abaixo nos aspectos defensivos do jogo. Então, o colocamos para praticar judô todas as semanas durante um ano e agora você pode vê-lo utilizando o seu corpo muito melhor. O judô te dá centro de gravidade, você aprende como cair e a usar o contato físico. Ele agora tem não só a habilidade para driblar os adversários, mas também tem força para marcá-los. E, quando você tem habilidade e força, é muito difícil de ser parado — disse Johnson em entrevista ao jornal Bristol Post, em 2020.

Depois do Bristol, Eliasson, que tem cidadania brasileira por conta da mãe baiana, transferiu-se para o Nimes, da França, até ser comprado em agosto de 2022 pelo AEK, por 2 milhões de euros. Pelo clube grego, o atleta disputou 90 jogos, marcou nove gols e deu 22 assistências.

— É um ponta clássico muito rápido e realmente muito bom no um contra um. A sua principal característica é o drible, mas também tem bom passe, bons cruzamentos e consegue criar muitas chances para gols de cabeça. É ainda um jogador tático, que ajuda o lateral-direito quando o time é atacado — explica a ZH o jornalista Gianni Chorianopoulos, do diário esportivo grego Sport Time.

O Grêmio ofereceu ao AEK 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) pelo empréstimo de um ano de Eliasson, com obrigação de compra estipulada em 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) no caso do atingimento de metas esportivas. O Tricolor ainda aguarda uma resposta dos gregos.