Grêmio apresenta nova proposta e define estratégia por Niclas Eliasson

Eliasson tem o desejo de jogar no Brasil. AEK Atenas / Divulgação

O Grêmio apresentou uma nova proposta ao AEK, da Grécia, pelo atacante sueco Niclas Eliasson, 29 anos. O Tricolor oferece um acordo de empréstimo de um ano, com obrigação de compra em caso de atingimento de metas pelo atleta. O clube gaúcho aposta sobretudo na vontade do jogador de atuar na Arena.

Se a oferta for aceita, a direção gremista pagaria agora aos gregos 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) pelo empréstimo de um ano. Ao final da temporada, se o atleta atingir as metas estabelecidas, o clube gaúcho seria obrigado a comprar os direitos federativos do jogador por 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões).

O Grêmio ainda não recebeu uma resposta, mas já sabe que, em um primeiro momento, o AEK não se mostra disposto a fazer o negócio nestes termos. Cidadão brasileiro e filho de mãe baiana, o atleta quer morar no Brasil e atuar no Tricolor.

Na avaliação gremista, Eliasson se encaixa no modelo de jogo do técnico Gustavo Quinteros, que exige atletas fortes e intensos. Além disso, o nome faz parte de uma política do departamento de futebol tricolor de buscar atletas em mercados alternativos.

— É uma necessidade hoje descobrir nomes fora da nossa realidade. O futebol brasileiro tem novos clubes com grande poder econômico. Clubes que antes não competiam com o Grêmio, hoje têm a mesma capacidade nossa ou até maior. Isso deixou o mercado com mais procura do que oferta, e os valores não aumentam, eles catapultam. Por isso, não só o Grêmio, mas vários clubes precisam buscar hoje em outros mercados jogadores que podem dar resposta, mas que talvez não sejam tão conhecidos do torcedor brasileiro — disse o presidente Alberto Guerra, em entrevista recente aos veículos do Grupo RBS.

Além de Eliasson, o Grêmio está próximo de anunciar o lateral-direito João Lucas, do Santos, e tenta o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro. O clube quer ainda dois zagueiros e um volante.

