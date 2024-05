A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (14) o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para seis municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 40 cidades do Estado estão com o recurso liberado. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente.