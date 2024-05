A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (14) o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para mais seis municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente.