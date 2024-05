A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta sexta-feira (10) a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 10 municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Trabalhadores que residem em Agudo, Anta Gorda, Candelária, Encantado, Farroupilha, Feliz, Porto Alegre, Porto Xavier, Santa Tereza e São Marcos poderão sacar o benefício. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo da conta.