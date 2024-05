A tragédia climática no Rio Grande do Sul afetou mais de 2,1 milhões de pessoas. Centenas de milhares delas tiveram que deixar suas casas em função da chuva intensa e do avanço dos rios que inundaram bairros em quase 90% dos municípios gaúchos. Com a possível redução do nível da água nas próximas semanas, quem ficou desabrigado poderá voltar para sua residência, mas precisará adotar diversos procedimentos para tentar recuperar seu lar com segurança.