As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul elevam a possibilidade de doenças por conta do contato com água contaminada. Uma das que mais preocupa nesse cenário é a leptospirose, uma enfermidade infecciosa transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais – principalmente ratos – infectados pela bactéria Leptospira. A doença apresenta risco de letalidade que pode chegar a 40% nos casos mais graves, segundo o Ministério da Saúde.