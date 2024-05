O Conselho Regional de Psicologia e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) se uniram em prol do apoio à saúde mental das vítimas das enchentes no Estado. Juntas, as instituições disponibilizaram um curso online e gratuito, dividido em duas videoaulas (veja ao fim desta matéria), que orienta sobre práticas de abordagens para que os voluntários acolham as famílias afetadas da melhor forma possível.