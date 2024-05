Além de mortes e perdas ainda incontáveis, a população gaúcha também terá de lidar com o risco de doenças - como leptospirose, hepatite A, cólera e tétano - que surge em situações de enchente. Neste domingo (12), o professor Maurício Paixão, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou uma expedição para a coleta de amostras de água do Guaíba.