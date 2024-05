Com casas e ruas alagadas e em meio aos resgates, o contato das pessoas com água da enchente faz crescer a preocupação com a leptospirose. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), quem esteve exposto à água das cheias por período muito prolongado deve recorrer à quimioprofilaxia, “uma estratégia de prevenção de doenças infecciosas que envolve o uso de medicamentos para reduzir o risco de infecção”. No caso da leptospirose, dois antibióticos costumam ser usados: a doxiciclina e a azitromicina.