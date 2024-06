O governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7), a medida provisória que estabelece auxílio para pagar parte dos salários de 434.253 trabalhadores de empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Esse apoio financeiro consiste no pagamento de duas parcelas no valor de um salário mínimo (R$ 1.412) cada, nos meses de julho e agosto. A previsão de recursos para esse socorro é de cerca de R$ 1 bilhão.