O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo federal irá discutir um projeto para levar o excesso das águas dos rios do Rio Grande do Sul para o mar sem atingir as cidades da região gaúcha. Concomitantemente, o chefe do Executivo citou um projeto para fazer casas em locais mais seguros devido às mudanças climáticas.