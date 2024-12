Mulher é detida por proferir ofensas racistas contra policial em frente à casa de Lula

Uma mulher de 77 anos foi detida na tarde desta quarta-feira (18) por ofensas racistas contra um agente da Polícia Federal (PF) em frente à casa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A manifestante chamou um dos seguranças do presidente de "macaco".

A manifestante chegou à casa de Lula por volta das 17h30min, dirigindo um automóvel adesivado com imagens pejorativas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes era retratado com um rosto demoníaco nas imagens, coladas nas laterais do veículo.