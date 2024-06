O Rio Grande do Sul soma 221 óbitos por dengue, segundo a última atualização do Painel de Casos de Dengue do governo do Estado, desta quinta-feira (6). O início do ano foi marcado pelo recorde de casos e mortes. Com a chegada dos meses com temperatura mais baixa, a tendência é de queda nas infecções pela doença, porém a enchente histórica de 2024 pode ter influência sobre este cenário.