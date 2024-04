O Rio Grande do Sul superou, nesta quarta-feira (24), a marca de cem óbitos pela dengue em 2024, alcançando 102 vítimas. O número de casos, por sua vez, passa de 82 mil este ano, sendo quase 70 mil contraídos dentro do próprio território do Estado. Até então, o registro recorde de mortes pertencia ao ano de 2022, com 66. Em 2023, foram verificados menos de 39 mil casos, somando os 12 meses.