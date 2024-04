A chegada dos dias frios ao Estado não faz com que a dengue deixe de ser uma preocupação. A condição climática típica do outono gaúcho, com bastante variação térmica, chuva e umidade, pode ser propícia para o desenvolvimento do mosquito transmissores da doença, o Aedes aegypti. Os especialistas enfatizam a importância de manter os cuidados para evitar a propagação da contaminação.