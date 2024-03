O outono, que começa nesta quarta-feira (20) à 0h6min, marca a transição do verão para o inverno. Neste ano, com a proximidade do fim do El Niño, a estação deverá ser caracterizada por chuva e umidade acima da média. A previsão é de que haja, ainda, muita variação de temperatura ao longo dos dias, com mínimas mais altas que o habitual.