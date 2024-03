Uma região de alta pressão favorece a formação da terceira onda de calor do ano no Brasil. Desta vez, o fenômeno deverá afetar, principalmente, o oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Municípios de outras regiões gaúchas, porém, também poderão registrar temperatura mais alta que o normal entre os dias 11 e 15 de março.