Técnicos da Secretaria Municipal da Saúde e integrantes do Exército encontraram larvas do mosquito Aedes aegypti no centro histórico de Porto Alegre durante ação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (27). É a primeira vez que o bairro foi visitado desde que os militares se somaram aos agentes da pasta, em parceria iniciada na semana passada. Outros cinco bairros da Capital já foram visitados.