A quinta-feira (30) marcada pela presença do sol e de temperatura amena permitiu que moradores do bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, ampliassem as ações de limpeza de residências e estabelecimentos afetados pela enchente que assolou o Estado no mês de maio. Na região, assim como na Vila Farrapos, houve um recuo de aproximadamente 20 centímetros do nível de água.