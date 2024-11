A escultura em aço em homenagem aos heróis voluntários anônimos que atuaram durante a enchente de maio no Estado já está pronta e espera por sua inauguração, que ocorrerá às 9h do dia 11 de dezembro. O local escolhido para abrigá-la fica ao ar livre, junto à Usina do Gasômetro, um dos maiores pontos de concentração de resgates dos flagelados da cheia.