Usados para passeios em trilhas e recreação, os quadriciclos se tornaram o novo alvo de bandidos no Litoral Norte. Só neste ano, a Polícia Civil já registrou 21 ocorrências relacionadas ao furto de 23 veículos. Em alguns casos, os criminosos entram em contato com as vítimas, exigindo resgates de até R$ 19 mil em troca da devolução.