De janeiro a maio de 2024, os roubos de veículos no Rio Grande do Sul caíram 50%, seguindo o movimento que se desenhou no mesmo período do ano passado. Quando comparados os 1.739 casos registrados nos primeiros cinco meses de 2023 com os 1.091 de 2024, a redução é de 37%. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).