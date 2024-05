No bairro Mathias Velho, em Canoas, onde ruas se transformaram em canais profundos de água turva durante as inundações que atingem o Rio Grande do Sul, traficantes usaram uma embarcação para transportar 11 quilos de cocaína nesta semana. A droga, acondicionada numa caixa térmica e embalada, foi levada de barco até o bairro Mato Grande, também alagado. De lá, seria removida por outra parte do grupo até um apartamento, e mais tarde distribuída. A empreitada foi descoberta pela polícia, que apreendeu o carregamento, com valor estimado em R$ 350 mil.