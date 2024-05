Por trás do cenário transformado em ruas e avenidas com água batendo nas entradas de condomínios e invadindo apartamentos, casas e comércios, em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana, existem outras estruturas em movimentação para dar conta da demanda da segurança. Empresas vigilância estão se adequando e passando a atuar com embarcações para atender os clientes.