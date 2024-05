O sargento aposentado João Luiz Ornel dos Santos, 62 anos, viveu 36 horas de frio, medo e fé em São José do Herval, no norte gaúcho. Ele caiu de uma ribanceira enquanto fazia o resgate de uma mulher grávida no interior do município de 1,9 mil habitantes no fim da tarde de 3 de maio e precisou rastejar por 11 horas no escuro e no barro até encontrar abrigo.