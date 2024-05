Para enfrentar a maior tragédia climática da história, o Rio Grande do Sul agora conta com o primeiro primeiro Escritório de Drones de Desastres do Brasil. Seis equipamentos sobrevoam os municípios atingidos pelas enchentes no Estado e fazem um mapeamento dos estragos causados pela chuva. O levantamento é fundamental para a liberação de recursos federais para os municípios atingidos pelas enchentes.