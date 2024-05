Um gabinete de crise de apoio as coordenadorias regionais da Defesa Civil do Estado foi instalado em Passo Fundo, na Região Norte. O anúncio oficial deve ocorrer nesta segunda-feira (6), mas o comitê já funciona desde sexta-feira (3), na sede do 3° Regimento de Polícia Montada (3° RPMon), e está interligado diretamente à chefia estadual.