A chuva segue neste sábado (4) no norte gaúcho, a região menos afetada pelo temporal no RS até o momento. Diferente de outras áreas do estado, como Central, Serra e Metropolitana, não há mortos ou desaparecidos em função da enchente. Conforme levantamento da Defesa Civil, a região soma 115 desabrigados e 630 desalojados, sendo Barra do Rio Azul e Espumoso os municípios mais afetados.