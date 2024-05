Com o sol que voltou a brilhar no norte do RS, o domingo (5) começou movimentado no CTG Lalau Miranda, em Passo Fundo. O local se tornou central de doações para as vítimas da chuva no Estado, mas a solidariedade toma conta do centro desde sábado (4). É lá que dezenas de voluntários se reuniram para preparar refeições que são destinadas a municípios da Serra e do Vale do Taquari.