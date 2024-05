A chuva que atinge Passo Fundo desde a noite de sexta-feira (3) agora obriga os moradores do bairro Entre Rios a deixar suas casas. No fim da manhã deste sábado (4), pessoas que estão em áreas de risco saíram do local em busca de abrigo em casas de amigos e familiares depois que o Rio Passo Fundo transbordou. Também há risco em partes do Santa Maria e São Luiz Gonzaga.