A situação de bloqueio atmosférico que levou o RS ao cenário de chuvas intensas deve seguir no norte gaúcho até sábado (4) à noite, conforme prognóstico do Climatempo. A previsão é que a trégua chegue no domingo (5). Até lá, Passo Fundo e cidades próximas permanecem em alerta de perigo extremo.