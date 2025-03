Prefeitura de Passo Fundo determina multa diária retroativa de R$ 125 mil à Corsan por falta de água

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou uma ordem de serviço, neste domingo (9), determinando multa à Corsan/Aegea, no valor de R$ 125 mil por dia, em razão das falhas no abastecimento de água no município. Desde meados do mês de fevereiro, problemas afetam milhares de moradores da cidade. A penalidade será retroativa ao período.