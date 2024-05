O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) investiga a inclusão de municípios não atingidos pelas enchentes no decreto de calamidade pública do RS (nº 57.605), emitido pelo governo estadual e reconhecido por Brasília no domingo (5). Conforme o comunicado desta quinta (9), dois promotores de Justiça foram designados para verificar se houve desvio de finalidade.