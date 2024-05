Localizada em uma das únicas regiões do Rio Grande do Sul que não foi afetada pela chuva intensa nas últimas semanas, Imbé decretou Estado de Calamidade Pública na noite desta quarta-feira (8). Segundo o poder municipal, trata-se de uma manobra para acessar recursos que seriam necessários para acolher as pessoas de outras regiões do RS que estão buscando refúgio no Litoral Norte.