Governo do RS anuncia investimento de R$ 6,5 milhões para capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social

O Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (24), o programa Emancipa Família Gaúcha, que vai custear a capacitação profissional de 2,2 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no RS. O investimento do Executivo com apoio da CPFL Transmissão será de R$ 6,5 milhões, que serão repassados à Central Única das Favelas (CUFA).

A apresentação do projeto ocorreu em solenidade realizada no Palácio Piratini com a presença do governador Eduardo Leite, do vice Gabriel Souza e do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Serão contemplados pelo programa moradores de 31 municípios das regiões Metropolitana, Central, Sul, Serra e Vale do Taquari, que foram afetadas pelas enchentes de abril e maio de 2024 (veja a lista no fim da reportagem).

— Essas pessoas receberão a qualificação, o cuidado, o preparo para servirem ao mercado de trabalho, para serem protagonistas da sua vida, para serem incluídas produtivamente, para nos apoiar na reconstrução do Rio Grande, para o fortalecimento do nosso Estado, para a geração de riqueza, mas acima de tudo, para a autonomia dessas famílias. Nós temos uma grande missão — disse Fantinel.

Transporte e alimentação

Durante o curso, os alunos vão receber alimentação, uniforme e cartões digitais ou vales no valor de R$ 200, que poderão ser utilizados para transporte, alimentação ou outras necessidades pessoais.

No final da capacitação, os participantes receberão kits de ferramentas ou materiais, no valor de R$ 1,5 mil para usarem no exercício das atividades profissionais relacionadas ao curso.

O diretor-executivo da RGE, Ricardo Dalan, participou do evento e falou ao microfone em nome do Grupo CPFL Energia. O prefeito de Jaguari, Igor Tambara, fez um agradecimento em nome dos municípios beneficiados.

O governador Eduardo Leite destacou que o objetivo do programa é criar oportunidades e combater a desigualdade por meio da emancipação dos trabalhadores "pelo seu mérito, pelo seu esforço".

— Eu sempre digo que a gente pode e deve fazer com as pessoas e para as pessoas. Mas a gente não consegue fazer por elas. As pessoas, trabalhando com seu esforço, precisam encaminhar também o seu futuro. Mas como exigir que as pessoas resolvam o seu futuro se não foi dado a elas a mesma igualdade do ponto de partida? Se o ponto de partida é diferente, a gente tem que reconhecer isso e a partir de políticas públicas como essa buscar reparar, equalizar ou de alguma forma mitigar esse ponto de partida diferente — afirmou o governador.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no site do programa até o dia 24 de abril. O início da capacitação deve ocorrer no mês de maio, com duração de 12 meses. Os selecionados poderão escolher entre sete cursos:

Gastronomia

Manutenção de Obras

Eletricista

Manicure

Barbearia

Informática

Auxiliar Administrativo

Mapeamento socioeconômico

Durante o evento, também foi lançado o Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho, uma ação que tem o objetivo de mapear as condições financeiras, dados econômicos e profissionais através de aplicação de questionário junto às famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Serão aplicados 10.358 questionários em 133 municípios, selecionados a partir de um processo de amostragens rodadas com apoio técnico do Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG).

Municípios beneficiados

Região Metropolitana

Alvorada

Cachoeirinha

Canoas

Eldorado do Sul

Esteio

Guaíba

Novo Hamburgo

Nova Santa Rita

Porto Alegre

São Jerônimo

Sapucaia do Sul

Triunfo

São Leopoldo

Região Central

Cacequi

Cachoeira do Sul

Faxinal do Soturno

Jaguari

Restinga Seca

Santa Maria

Região Sul

Pelotas

Rio Grande

Serra

Caxias do Sul

Sinimbu

Rio Pardo

Vale do Taquari